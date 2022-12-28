Кадони сделали операцию на позвоночнике

Влад Кадони, получивший популярность благодаря проекту "Дом-2", перенес операцию на позвоночнике.

Влад Кадони перенес операцию на позвоночнике, о чем он написал в соцсетях, рассказав поклонникам также о своем состоянии.

Боли в области позвоночника ведущего стали беспокоить еще месяц назад, но из-за съемок операцию пришлось откладывать.

Когда тянуть дальше было некуда, Кадони лег под нож хирурга.

К счастью операция прошла успешно, чем звезда экрана и поспешил порадовать своих фанатов.