Нагиев обратился к своим поклонникам после 8 месяцев молчания
2022-12-28 09:32
Актер и ведущий Дмитрий Нагиев обратился к своим подписчикам после длительного молчания, отметив, что время бежит неумолимо.
Дмитрий Нагиев в первый раз за долгие месяцы решил пообщаться со своими фолловерами.
После 8 месяцев молчания ведущий разместил в личном блоге видеообращение к фанатам.
Нагиев предстал перед поклонниками на фоне снежного леса.
На Дмитрии теплый светлый свитер и куртка, красную шапка и очки от солнца.
Звезда экрана обратился к соотечественникам: "Как хочется просто пожить и просто поработать. Жалко, что время уходит безвозвратно. Я вас люблю. Будьте счастливы. С наступающим Новым годом!".
Опубликовано: Натлья Гончарова