Нагиев обратился к своим поклонникам после 8 месяцев молчания

Актер и ведущий Дмитрий Нагиев обратился к своим подписчикам после длительного молчания, отметив, что время бежит неумолимо.

Дмитрий Нагиев в первый раз за долгие месяцы решил пообщаться со своими фолловерами.

После 8 месяцев молчания ведущий разместил в личном блоге видеообращение к фанатам.

Нагиев предстал перед поклонниками на фоне снежного леса.

На Дмитрии теплый светлый свитер и куртка, красную шапка и очки от солнца.

Звезда экрана обратился к соотечественникам: "Как хочется просто пожить и просто поработать. Жалко, что время уходит безвозвратно. Я вас люблю. Будьте счастливы. С наступающим Новым годом!".