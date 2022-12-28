Козловский отсудил 682 000 000 рублей у онлайн-кинотеатра START по делу о сериале Карамора

Актер Данила Козловский и его компания "ДК Интертеймент" выиграли суд у стримингового сервиса. 682 000 000 российских рублей сумма, которую выплатят знаменитости по делу о сериале "Карамора".

Актер Данила Козловский наконец уладил разногласия в суде с онлайн-кинотеатром "START" относительно сериала "Карамора", о чем сообщает "Starhit".

Звезде экрана и его компании "ДК Интертеймент" удалось отсудить у стримингового сервиса 682 000 000 российских рублей.

Такая сумма набежала из-за затянувшихся разбирательств, так как изначально иск подавался на 128 000 000 рублей.