Стас Михайлов заметно постройнел и помолодел к Новому году

Исполнитель Стас Михайлов решил преобразится к новогодним праздникам. Звезда сцены пришел на одно из мероприятий, поразив окружающих своей подтянутой фигурой.

Исполнитель Стас Михайлов решил заняться собой перед главным праздником года.

На одном из последних мероприятий 53-летний звезда сцены поразил общественность стройной и подтянутой фигурой, о чем сообщает издание "7 Дней.ру".

Коллега артиста Таисия Повалий поспешила сделать Михайлову комплимент: "Такой худенький, молоденький".

Михайлов рассказал, что сбросил целых 13 килограммов.