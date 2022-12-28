Стас Михайлов заметно постройнел и помолодел к Новому году
2022-12-28 11:02
Исполнитель Стас Михайлов решил преобразится к новогодним праздникам. Звезда сцены пришел на одно из мероприятий, поразив окружающих своей подтянутой фигурой.
Исполнитель Стас Михайлов решил заняться собой перед главным праздником года.
На одном из последних мероприятий 53-летний звезда сцены поразил общественность стройной и подтянутой фигурой, о чем сообщает издание "7 Дней.ру".
Коллега артиста Таисия Повалий поспешила сделать Михайлову комплимент: "Такой худенький, молоденький".
Михайлов рассказал, что сбросил целых 13 килограммов.
Опубликовано: Наталья Гончарова