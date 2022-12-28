Шелягова отпразновала 50-летний юбилей в кругу таких знаменитостей, как Киркоров, Зара, Королева

Виктории Шеляговой, известной в светских кругах, исполнилось 50 лет. Свой день рождения блондинка отметила в обществе Филиппа Киркорова, Наташи Королевой, Зары.

Известной в светских кругах Виктории Шеляговой исполнилось 50 лет. Юбилей блондинка провела в компании своих родственников и друзей.

На праздник пришли такие звезды отечественного шоу-бизнеса, как Филипп Киркоров, Наташа Королева, Зара, участники группы "Корни".

Также на юбилее Шеляговой появилась блогер Ида Галич.