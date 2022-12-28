Джованна Антонелли разочаровала поклонников своей внешностью без фотошопа
2022-12-28 11:44
Исполнительница роли Жади в бразильском сериале "Клон", актриса Джованна Антонелли расстроила поклонников своим внешним видом.
Шквал критики обрушился на 46-летнюю актрису Джованну Антонелли из-за фото, появившегося в сети.
На снимке бразильская артистка предстала со своим избранником Леандро Ногейра.
Поклонники звезды экрана были шокированы морщинами и несвежим цветом лица своей любимицы.
Только недавно знаменитость публиковала в сети фотографии, где ее кожа выглядела молодой и свежей.
Опубликовано: Наталья Гончарова