Джованна Антонелли разочаровала поклонников своей внешностью без фотошопа

Исполнительница роли Жади в бразильском сериале "Клон", актриса Джованна Антонелли расстроила поклонников своим внешним видом.

Шквал критики обрушился на 46-летнюю актрису Джованну Антонелли из-за фото, появившегося в сети.

На снимке бразильская артистка предстала со своим избранником Леандро Ногейра.

Поклонники звезды экрана были шокированы морщинами и несвежим цветом лица своей любимицы.

Только недавно знаменитость публиковала в сети фотографии, где ее кожа выглядела молодой и свежей.