Звезда сериала Великолепный век Бурак Озвичит раскрыл пол ребенка, которого скоро подарит ему супруга
2022-12-28 11:51
Турецкий актер Бурак Озвичит, известный российскому зрителю по сериалу "Великолепный век", раскрыл пол малыша, которого ждет его жена Фахрие Эвджен.
Актер из Турции Бурак Озчивит поделился с фанатами самым сокровенным.
Звезда "Великолепного века" рассказал, что очень скоро у него появится сын.
О том, что его жена Фахрие Эвджен беременна, стало известно еще летом.
В соцсетях Озчивит разместил свежий снимок возлюбленной, украсив его смайлами голубого цвета.
Опубликовано: Наталья Гончарова