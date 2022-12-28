Звезда сериала Великолепный век Бурак Озвичит раскрыл пол ребенка, которого скоро подарит ему супруга

APS
2022-12-28 11:51

Турецкий актер Бурак Озвичит, известный российскому зрителю по сериалу "Великолепный век", раскрыл пол малыша, которого ждет его жена Фахрие Эвджен.

Актер из Турции Бурак Озчивит поделился с фанатами самым сокровенным.

Звезда "Великолепного века" рассказал, что очень скоро у него появится сын.

О том, что его жена Фахрие Эвджен беременна, стало известно еще летом.

В соцсетях Озчивит разместил свежий снимок возлюбленной, украсив его смайлами голубого цвета.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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