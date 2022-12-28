Звезда сериала Великолепный век Бурак Озвичит раскрыл пол ребенка, которого скоро подарит ему супруга

Турецкий актер Бурак Озвичит, известный российскому зрителю по сериалу "Великолепный век", раскрыл пол малыша, которого ждет его жена Фахрие Эвджен.

Актер из Турции Бурак Озчивит поделился с фанатами самым сокровенным.

Звезда "Великолепного века" рассказал, что очень скоро у него появится сын.

О том, что его жена Фахрие Эвджен беременна, стало известно еще летом.

В соцсетях Озчивит разместил свежий снимок возлюбленной, украсив его смайлами голубого цвета.