Внучка Боярского Екатерина впервые вышла на связь с подписчиками после запуска СВО

Внучка Михаила Боярского Екатерина вышла на связь со своими подписчиками, чего не делала с 24 февраля 2022 года.

Внучка именитого актера и певца Михаила Боярского Екатерина в первый раз с 24 февраля текущего года вышла на связь с подписчиками в соцсетях.

Девушка перестала заниматься музыкой, исчезнув из интернет-пространства с началом СВО.

Поклонники Екатерины предполагали, что она могла уехать из РФ. Свежее фото родственницы Боярского из Москвы в социальных сетях опровергло подобные домыслы, о чем сообщает издание "7Дней.ру".

Девушка пожаловалась, что свой день рождения "отметила" в больнице, в первый раз "покатавшись на скорой помощи".

За время молчания Екатерина (VENNA) успела написать несколько треков.