Бородина покинула РФ после скандала со своей матерью из-за загранпаспорта

Ведущая Ксения Бородина уехала из России, перед этим поругавшись со своей мамой из-за потери загранпаспорта.

Известная ведущая ТВ Ксения Бородина рассказала в соцсетях, как утром повздорила со своей родительницей из-за того, что ее загранпаспорт куда-то пропал.

Знаменитость даже успела поплакать по поводу.

Дело в том, что Ксения решила отметить новогодние праздники с детьми и своей мамой в Таиланде. Путешествие оказалось под угрозой срыва из-за потери загранпаспорта.

Кроме того, мать ведущей отругала дочь за это.

К счастью, поиски все же завершились положительно, и семейство смогло вылететь в теплые края.