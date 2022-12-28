Бородина покинула РФ после скандала со своей матерью из-за загранпаспорта
2022-12-28 12:23
Ведущая Ксения Бородина уехала из России, перед этим поругавшись со своей мамой из-за потери загранпаспорта.
Известная ведущая ТВ Ксения Бородина рассказала в соцсетях, как утром повздорила со своей родительницей из-за того, что ее загранпаспорт куда-то пропал.
Знаменитость даже успела поплакать по поводу.
Дело в том, что Ксения решила отметить новогодние праздники с детьми и своей мамой в Таиланде. Путешествие оказалось под угрозой срыва из-за потери загранпаспорта.
Кроме того, мать ведущей отругала дочь за это.
К счастью, поиски все же завершились положительно, и семейство смогло вылететь в теплые края.
Опубликовано: Наталья Гончарова