Чеботина рассказала, как относится к своей популярности

Люся Чеботина стала известной благодаря своему хиту "Солнце Монако". Знаменитость рассказала об отношении к популярности, свалившейся на ее голову.

Люся Чеботина призналась, что не чувствует себя звездой, понимая, что находится в самом начале творческой карьеры.

Знаменитость надеется, что станет "большим артистом", но пока до этого нужно дорасти.

Звезда сцены поделилась, что пока ей тяжело выступать для большой аудитории. Гораздо комфортнее Чеботина чувствует себя, выступая для узкого круга слушателей.