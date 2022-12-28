Джиджи Хадид отказалась встречаться с Леонардо Ди Каприо

Оказывается, супермодель Джиджи Хадид отказалась от серьезных отношений с Леонардо Ди Каприо.

48-летний актер Леонардо Ди Каприо ни разу не состоял в браке, но отношений у него было с лихвой.

Модель Джиджи Хадид, которой 27 лет, стала одной из последних возлюбленных знаменитости.

Роман известных личностей не продлился долго, а общественность решила, что Хадид слишком "стара" для Лео, ведь долгое время тот встречался с девушками, которым не исполнилось 25 лет.

На самом деле разрыв случился по той причине, что Лео нужны были вечеринки, а Джиджи предпочитала проводить все свободное время со своей маленькой дочкой.

Новой возлюбленной Ди Каприо стала модель Виктория Ламас, которой 23 года.