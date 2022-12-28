Газманов восхитился талантом SHAMAN

Известный отечественный исполнитель Олег Газманов высказался о своем молодом коллеге Ярославе Дронове (SHAMAN), как о прекрасном и талантливом артисте.

Олег Газманов отреагировал на сравнение его с молодым певцом SHAMAN (Ярослав Дронов - настоящее имя).

Дронова окрестили "вторым Газмановым" на российской сцене.

Газманов назвал молодого исполнителя талантливым и прекрасным парнем. Особенно ценным опытный артист считает тот факт, что создает SHAMAN композиции для себя сам.