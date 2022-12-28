Лорак призналась, что мечтает о встрече со своими родственниками из Украины на Новый год

Певица Ани Лорак написала в соцсетях, что мечтает встретить Новый год со своими родными из Украины.

Исполнительница Ани Лорак выложила в сеть новый снимок в социальных сетях.

Она рассказала, что в Новый год мечтает увидеть свою семью из Украины, о чем сообщает Телеграм-канал "Звездная пыль".

Знаменитость хотела бы собрать всё семейство и написала, что любит каждого и желает своим родственникам всего самого хорошего.