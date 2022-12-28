Asti рассказала, как борется со стрессом и волнением

Претендентка на звание лучшей певицы года Анна Asti поделилась откровениями по поводу того, как она борется со стрессом и волнением.

Исполнительница ANNA ASTI рассказала, как она справляется со со стрессом из-за перегруженности на работе.

Знаменитость уверяет, что "становилась крепче, сильнее и лучше, когда была слабой".

Певица призналась, что 7 лет назад, когда только делала первые шаги в творчестве, чувствовала себя очень одинокой. Не обошло стороной артистку и депрессивное состояние.

Когда Анне становится тяжело, она думает о своих родителях. Это придает ей сил не опускать руки.