Asti рассказала, как борется со стрессом и волнением
2022-12-28 14:13
Претендентка на звание лучшей певицы года Анна Asti поделилась откровениями по поводу того, как она борется со стрессом и волнением.
Исполнительница ANNA ASTI рассказала, как она справляется со со стрессом из-за перегруженности на работе.
Знаменитость уверяет, что "становилась крепче, сильнее и лучше, когда была слабой".
Певица призналась, что 7 лет назад, когда только делала первые шаги в творчестве, чувствовала себя очень одинокой. Не обошло стороной артистку и депрессивное состояние.
Когда Анне становится тяжело, она думает о своих родителях. Это придает ей сил не опускать руки.
Опубликовано: Наталья Гончарова