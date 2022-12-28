Пересильд рассказала о традициях празднования Нового года в ее семье

Актриса Юлия Пересильд призналась, что новогодняя пора - время для детей и веры в чудеса.

Актриса Юлия Пересильд намерена встретить Новый 2023 год в деревне, с детьми.

Основным в главный праздник года Пересильд считает, чтобы вся семья собралась вместе, а дома царило хорошее настроение, о чем сообщает "Teleprogramma.pro".

Салат оливье - обязательное блюдо на новогоднем столе. Также традиционным в семье Юлии является приготовление мясных блюд и их любимого маршмеллоу на костре. Это родственники, как правило, делают 1 января.