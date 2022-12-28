Цыганова продала дом матери, чтобы помочь участникам СВО
2022-12-28 14:41
Исполнительница вика Цыганова продала дом своей матери, а вырученные средства направила в помощь ВС РФ.
Вика Цыганова продала дом своей мамы, чтобы поддержать отечественных военнослужащих, участвующих в СВО.
6 000 000 российских рублей артистка потратила на приобретение автобусов, машин и бронежилеты.
Примечательно, что в доме, который продала Цыганова, до этого 2 года подряд жили 12 беженцев из Одессы.
Опубликовано: Наталья Гончарова