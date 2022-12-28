МО РФ: российские войска уничтожили более 80 бойцов ВСУ на Донецком направлении

В Минобороны РФ сообщили, что российские войска уничтожили более 80 украинских солдат на Донецком участке фронта.

28 декабря официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в брифинге заявил о том, что в результате активных действий российских войска нанесли огневое поражение подразделениям Вооружённых сил Украины на Донецком направлении, уничтожив не менее 80 единиц личного состава противника.

Помимо прочего на данном участке фронта солдатами армии России за прошедшие сутки спецоперации уничтожен один танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей украинской стороны.