Квартиру Бузовой завалили цветами

Квартира поющей ведущей Ольги Бузовой завалена цветами. Как имя поклонника знаменитости?

Ольга Бузова в настоящее время ни с кем не встречается, но, конечно, вниманием мужчин не обделена.

Квартиру Бузовой завалил розами таинственный обожатель, имя которого до недавних пор оставалось в секрете.

Оказывается, порадовал подругу исполнитель Филипп Киркоров, о чем сообщили в программе "МУЗ PRO Новости".

Поющая ведущая призналась, что очень тепло относится к артисту и не боится делиться с ним самым сокровенным.