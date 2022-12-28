Собчак призналась, почему до сих пор не покинула родину

Журналистка, блогер и ведущая Ксения Собчак рассказала, почему не покинула родное государство. Знаменитость поразила признанием.

Ксения Собчак призналась, что если бы знала, что будет сейчас твориться в России, никогда бы не стала строить дом на родине. Но раз жилье построено, то место ее в родной стране.

Журналистка заявила, что вложила бы деньги в бизнес зарубежом.

Недавние выпуски своего Ютуб-шоу "Острожно: Собчак" Ксения посвятила экскурсии по своему шикарному особняку, на постройку которого ушло 6 лет.