Кушанашвили встал на защиту Галкина и Меладзе

Ведущий Отар Кушанашвили вступился за шоумена Максима Галкина и певца Валерия Меладзе, которые сегодня подвергаются жесткой критике со стороны россиян.

Ведущий Отар Кушанашвили высказался в защиту исполнителя Валерия Меладзе и комика Максима Галкина в эфире своего Ютуб-шоу "Каково?!".

Кушанашвили заявил, что не оправдывает знаменитостей покинувших РФ с началом спецоперации. Однако, ведущий убежден, что Меладзе не заслуживает такого шквала критики в свой адрес, так как ни разу негативно не высказывался о ситуации.

Также Отар уверен, что Галкина давно пора оставить в покое.