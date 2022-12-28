Нетребко заявила, что 2022 год был лучше, чем предыдущий

Оперная дива Анна Нетребко поразила признанием. Оказывается, этот год был для нее лучше, чем 2021.

Анна Нетребко ошарашила признанием в своем личном блоге.

По словам исполнительницы оперы, 2022 год выдался лучше, чем 2021.

Артистка призналась, что конец этого года застал ее в раздумьях, как и всегда в это время. Анна сделала вывод, что ураганы, пронесшиеся над ее головой, не смогли испортить этот год.

По мнению Нетребко 2021 оставил неясность и предчувствие. В этом же году предчувствия нет, а есть "елка и лестница".