Нетребко заявила, что 2022 год был лучше, чем предыдущий
2022-12-28 15:35
Оперная дива Анна Нетребко поразила признанием. Оказывается, этот год был для нее лучше, чем 2021.
Анна Нетребко ошарашила признанием в своем личном блоге.
По словам исполнительницы оперы, 2022 год выдался лучше, чем 2021.
Артистка призналась, что конец этого года застал ее в раздумьях, как и всегда в это время. Анна сделала вывод, что ураганы, пронесшиеся над ее головой, не смогли испортить этот год.
По мнению Нетребко 2021 оставил неясность и предчувствие. В этом же году предчувствия нет, а есть "елка и лестница".
Опубликовано: Наталья Гончарова