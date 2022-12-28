Пермского стрелка Бекмансурова приговорили к пожизненному заключению

Застрелившего шесть человек в Пермском университете Тимура Бекмансурова приговорили к пожизненному заключению.

28 декабря информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на своего корреспондента из зала суда, сообщило о вынесении Пермским краевым судом пожизненного приговора 18-летнему Тимуру Бекмансурову.

Напомним, 20 сентября 2021 года первокурсник Пермского государственного университета Бекмансуров пришёл в кампус с семизарядным помповым ружьём, убив 6 человек и ранив ещё 47.