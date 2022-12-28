Психолог Верченова объяснила вызывающее поведение Мадонны тоской по славе

Певица Мадонна не устает удивлять общественность своими выходками. Психолог Екатерина Верченова считает, что артистка ведет себя подобным образом из-за тоски по былой славе.

Мадонна не перестает эпатировать общественность. Некоторые поклонники артистки даже считают, что знаменитость лишилась рассудка.

Психолог Екатерина Верченова призывает не делать поспешных выводов по поводу ментального здоровья знаменитости.

Дело в том, что Мадонна привыкла, что к ее персоне должно быть повышенное внимание. Сейчас исполнительница не так популярна, по этой причине тоскует по славе, пытаясь привлечь к себе интерес любыми способами.