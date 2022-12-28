Лолита похвасталась, что любимый подарил ей дорогие часы

Певица Лолита Милявская в восторге от последнего подарка своего нового избранника. Мужчина подарил артистке дорогие часы, которые та носит не снимая.

У исполнительницы Лолиты Милявской появился новый возлюбленный, который не экономит на подарках для любимой женщины.

Последним подарком бойфренда певицы были дорогие часы, которые очень понравились Лолите. Знаменитость носит презент, не снимая.

Милявская призналась, что не в курсе, что ей готовит любимый на Новый год. Она ничего не заказывала.

Между возлюбленными завелось делать друг другу сюрпризы.