Анна Asti рассказала, за что благодарна своим хейтерам

Анна Asti рассказала, что благодарна своим хейтерам. Артистка уверена, что обсуждают только интересных людей.

Недруги ругали певицу Анну ASTI за всё, что только можно: за поступки, речь, продукты питания, которые та употребляет, композиции и, конечно, внешность.

Сначала это огорчало знаменитость,но позднее она поняла, что критикуют лишь интересных личностей.

Вокалистка призналась, что теперь делает из хейтеров поклонников своего творчества. Находя на своих выступлениях недовольного зрителя, Анна старается развеселить его, увлечь происходящим на сцене.