МИД России объявил о высылке сотрудника посольства Литвы Цибулскиене

Министерство иностранных дел России признано персоной нон грата одну из сотрудник посольства Литвы в Москве.

Пресс-служба МИД России уведомляет, что 28 декабря в здание российского внешнеполитического ведомства была вызвана сотрудника литовского посольства в Москве Юргита Цибулскиене, где её поставили в известность о признании персоной нон грата, которое постановляет выслать представителя Литвы за пределы российского государства.

В пресс-релизе российского Министерства иностранных дел отмечается, что подобная мера является реакцией Москвы на решение Вильнюса выслать дипломата России 1 декабря.