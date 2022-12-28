Федункив призналась, что подвергалась абьюзу в прошлых отношениях
2022-12-28 16:48
Известная актриса Марина Федункив рассказала, что ее личная жизнь раньше складывалась плохо. Ее экс-избранник был абьюзером.
Марина Федункив страдала от абьюза в прошлых отношениях, о чем она сообщила в интервью изданию "Вечерняя Москва".
В настоящее время знаменитость счастлива в браке с молодым мужем Стефано.
О том, что ее экс-возлюбленный заставлял артистку страдать, она никому не рассказывала, думая, что это пройдет.
Родные бы не позволили ей терпеть абьюз.
Опубликовано: Наталья Гончарова