Федункив призналась, что подвергалась абьюзу в прошлых отношениях

Известная актриса Марина Федункив рассказала, что ее личная жизнь раньше складывалась плохо. Ее экс-избранник был абьюзером.

Марина Федункив страдала от абьюза в прошлых отношениях, о чем она сообщила в интервью изданию "Вечерняя Москва".

В настоящее время знаменитость счастлива в браке с молодым мужем Стефано.

О том, что ее экс-возлюбленный заставлял артистку страдать, она никому не рассказывала, думая, что это пройдет.

Родные бы не позволили ей терпеть абьюз.