Плющенко заявил, что у него нет уважения к Ягудину

Именитый фигурист Евгений Плющенко признался, что не испытывает человеческого уважения к своему коллеге Алексею Ягудину. Почему?

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко признался, что у него нет уважения к чемпиону "Игр-2022" Алексею Ягудину как к человеку.

Плющенко заявил, что как спортсмена Ягудина уважает, а как человека нет, так как на то есть причины.

Евгений также признает, что Алексей является теперь и талантливым ведущим.