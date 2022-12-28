Плющенко заявил, что у него нет уважения к Ягудину
2022-12-28 16:53
Именитый фигурист Евгений Плющенко признался, что не испытывает человеческого уважения к своему коллеге Алексею Ягудину. Почему?
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко признался, что у него нет уважения к чемпиону "Игр-2022" Алексею Ягудину как к человеку.
Плющенко заявил, что как спортсмена Ягудина уважает, а как человека нет, так как на то есть причины.
Евгений также признает, что Алексей является теперь и талантливым ведущим.
Опубликовано: Наталья Гончарова