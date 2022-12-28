МИД Эстонии заявило о бесперспективности намерения Украины лишить Россию членства в ООН

Представитель эстонского МИДа Мярт Вольмер заявил, что намерения Украины лишь Россию членства в ООН не имеют перспектив.

28 декабря эстонский портал ERR сообщил о том, что вице-канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Мярт Вольмер заявил, что большинство стран-участниц ООН не разделяют позицию киевского режима по вопросу исключения России из организации.

Вольмер пояснил, что в ООН, по сути, нет государств, которые были бы считали, что Москва после распада СССР приобрела статус члена организации каким-то образом вне процедуры, незаконно, и это следует как-то пересмотреть, ввиду чего намерения Киева бесперспективны.