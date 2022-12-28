МИД Эстонии: в ООН не поддержат Киев в исключении РФ из Совбеза организации

Представитель эстонского МИДа Мяр Вольмер утверждает, что большинство государства Организации объединённых наций выступают против исключения России из ООН.

Заместитель министра иностранных дел Эстонии Мяр Вольмер сообщил, что подавляющее большинство стран-участниц ООН не поддержат инициативу правительства Украины по исключению России из регулярного состава Совета безопасности при организации, ввиду чего постоянные представители РФ не покинут платформу ведомства.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба публично заявил, что администрация Киева инициировала исключение России из Совбеза ООН и самой организации.