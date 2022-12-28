Самая одарённая и талантливая молодёжь Беларуси приняла участие в Новогоднем балу
2022-12-28 17:18
Во Дворце Независимости проходит традиционный Новогодний бал с участием самой одарённой и талантливой молодёжи Беларуси.
28 декабря Telegram-канал «Пул Первого» сообщил о том, что в Зале торжественных церемоний столичного Дворца Независимости проходит уже ставший традиционным Новогодний бал с участием самой одарённой и талантливой молодёжи Беларуси, которые открыли вечер полонезом.
Обозреватели «Пул Первого» отмечают, что на Новогоднем балу помимо дебютантов также будет лично вальсировать президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
Опубликовано: Диана Мудреченко