Defense Express: Россия обладает ресурсами для трёхлетнего ведения СВО

Аналитическая платформа рассказала об оружейных запасах российской армии, которые позволяют вести спецоперацию в Украине ещё не один год.

Мониторинговое агентство Defense Express опубликовало статью от 28 декабря, в котором со ссылкой на сведения западных спецслужб сообщила о способности армии России продолжать специальную военную операцию на территории Украины ещё 2 или три года. По мнению представителей Defense Express, после истечения этого срока оружейные запасы РФ иссякнут.

Характерно, что накануне Владимир Путин заявил о способности государства практически неограниченно финансировать военно-промышленный комплекс в условиях спецоперации.