Лукашенко: чтобы в Беларуси был мир, нужно думать не только о себе

28 декабря Александр Лукашенко открыл церемонию Новогоднего бала для студентов в Минске, где выступил с новой речью.

Вечером среды Александр Лукашенко поучаствовал в церемонии открытия Новогоднего бала для учащихся ВУЗов, где сообщил, что непростое время в Беларуси требует думать о национальных интересах вне зависимости от того, занят ли гражданин в военной сфере или пишет картины.

По мнению Лукашенко, в настоящий момент необходимо думать не только о себе, что позволит сохранить мирную обстановку в государстве, не допустив начала войны.

Также Александр Лукашенко подчеркнул, что в случае начала боевых действий в Беларуси проведение подобных балов в честь Нового года скорее всего прекратится.