Украина разрабатывает дроны класса «воздух-воздух» для перехвата БПЛА

Глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров утверждает, что в стране началась разработка принципиально новых беспилотников.

Возглавляющий Минцифры Украины Михаил Фёдоров в интервью от 28.12.22 сообщил, оборонные концерны страны приступили к разработке беспилотных летательных аппаратов воздушного базирования, который призваны перехватывать вражеские беспилотники во время их движения в украинском небе.

По мнению Фёдорова, создание подобных дронов позволит Украине компенсировать нехватку систем противовоздушной обороны, предотвратив многие атаки России на критически важные объекты страны.