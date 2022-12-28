Пригожин назвал «эротическими фантазиями» прогноз Медведева на 2023 год
Основатель ЧВК "Вагер" Евгений Пригожин прокомментировал прогноз на следующий год, сделанный бывшим российским президентом Дмитрием Медведевым.
28 декабря Евгений Пригожин публично заявил, что ознакомился с футуристическими прогнозами на 2023 год, которые сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По мнению Пригожина, данная публикация Медведева в Telegram является "эротическими фантазиями" бывшего российского президента.
Накануне Дмитрий Медведев сообщил, что предсказывает в следующем году распад Евросоюза, существенное подорожание нефти и газа в Европе, выход Техаса и Калифорнии из США в результате гражданской войны, президентство Илона Маска в американском государстве и прочее. При этом Медведев сам назвал "абсурдными" собственные прогнозы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей