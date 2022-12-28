Министры обороны России и Турции проводят закрытые переговоры в Москве

Вечером среды турецкий министр обороны Хулуси Акар прибыл в Москву для переговоров с Сергеем Шойгу.

28 декабря в Москве стартовали переговоры между главами Министерств обороны России и Турции Сергеем Шойгу и Хулуси Акаром, который прибыл в российскую столицу для встречи с коллегой. По предварительной информации, переговоры между главами оборонных ведомств двух стран проводятся в приватной обстановке, к которой не допущены представители прессы.

Примечательно, что ранее президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Россию в начале турецкой спецоперации на границе с Сирией, отметив, что Москва не выполняет взятые на себя обязательства в сфере борьбы с международным терроризмом.