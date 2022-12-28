Зеленский: Украина помогла странам Запада «найти себя»

Владимир Зеленский рассказал о роли Киева в становлении западных государств после начала спецоперации в Украине.

Украинская газета "Страна.ua" взяла интервью у Владимира Зеленского, который публично заявил, что Украина оказала поддержку коллективному Западу, показав ему, насколько западные страны "преобладают" над Россией. По мнению Зеленского, таким образом украинское государство помогло западным странам "найти себя".

Также Владимир Зеленский уверен, что структура мировой системы безопасности должна быть существенно изменена, а Украина обязана получить гарантии собственной неприкосновенности.