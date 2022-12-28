Wall Street Journal: конфликт в Украине показал зависимость ЕС от США

Газета The Wall Street Journal утверждает, что военный конфликт на территории украинского государства обнажил зависимое положение стран Европы по отношению к Вашингтону.

Аналитики американского информагентства WSJ утверждают, что несмотря на решение стран Европейского союза оказать Украине многомиллиардную военную помощь, решения о передачи оружия из Европы строго регулируются правительством США, которые балансируют на грани оказания поддержки Киеву и недопущения войны между Россией и НАТО.

При этом в Wall Street Journal отметили, что сразу после начала спецоперации в Украине Евросоюз стал более консолидированным, однако разногласия в его консенсус внесли именно директивы, исходящие из американского правительства.