МО РФ: в Москве прошли переговоры министров обороны России, Сирии и Турции

В Минобороны РФ сообщили, что в Москве прошли трёхсторонние переговоры глав оборонных ведомств России, Сирии и Турции.

28 декабря Министерство обороны Российской Федерации в официальном Telegram-канале сообщило о состоявшихся трёхсторонних переговорах глав военных ведомств России, Сирии и Турции по вопросу совместной борьбы с экстремистскими группировками на территории САР.

Отмечается, что по итогам встречи участники переговоров отметили конструктивный характер состоявшегося диалога и заявили о необходимости продолжения сотрудничества в данном направлении.