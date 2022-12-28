Президент Грузии проигнорировала вопрос о помиловании Саакашвили

Президент Саломе Зурабишвили не стала отвечать на вопрос журналиста о помиловании Михаила Саакашвили.

В ходе проведения брифинга для журналистов грузинский президент Саломе Зарабишвили уклонилась от ответа на вопрос об освобождении Михаила Саакашвили.

"На вопрос ответ будет дан тогда, когда придет время", - сказала она.

Саломе Зарабашвили подчеркнула, что не поддерживает действия участников акции, которую устроили рядом с ее резиденцией сторонники освобождения Саакашвили, так как не приемлет никакого давления.

Михаила Саакашвили арестовали в Грузии 1 октября 2021 года. Экс-президент страны проходит одновременно по нескольким уголовным делам.