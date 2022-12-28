Президент Грузии проигнорировала вопрос о помиловании Саакашвили
2022-12-28 18:17
Президент Саломе Зурабишвили не стала отвечать на вопрос журналиста о помиловании Михаила Саакашвили.
В ходе проведения брифинга для журналистов грузинский президент Саломе Зарабишвили уклонилась от ответа на вопрос об освобождении Михаила Саакашвили.
"На вопрос ответ будет дан тогда, когда придет время", - сказала она.
Саломе Зарабашвили подчеркнула, что не поддерживает действия участников акции, которую устроили рядом с ее резиденцией сторонники освобождения Саакашвили, так как не приемлет никакого давления.
Михаила Саакашвили арестовали в Грузии 1 октября 2021 года. Экс-президент страны проходит одновременно по нескольким уголовным делам.
Опубликовано: Максим Алексеев