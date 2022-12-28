Евросоюз и США призвали к срочной деэскалации обстановки в Косово

Представители Соединённых Штатов и Европейского союза сообщили, что Брюссель и Вашингтон настаивают на снижении напряжённости в Косово и приграничных районах Сербии.

В среду представитель американского Госдепартамента Ведант Патель и пресс-секретарь ЕС Набила Массрали выступили с совместным заявлением, где сообщили, что Евросоюз и США призывают Белград и Приштину воздержаться от любых провокаций в районе Косово и немедленно снизить градус эскалации в регионе.

В заявлении отмечается, что западные страны ведут переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем и косовским премьером Альбином Курти для поиска путей бескровного разрешения сложившейся ситуации.