Минобороны Испании будет обучать 2,4 тысяч военных из Украины в год

В испанском Министерстве обороны сообщили о намерениях ведомства расширить программу по обучению украинских солдат.

Пресс-служба Министерства обороны Испании сообщила, что с 1 января 2023 года ведомство намерено обучать 400 украинских военных каждые два месяца, намереваясь обучить 2400 бойцов вооружённых сил Украины за год. В пресс-релизе итальянского оборонного ведомства отмечается, что солдаты ВСУ будут тренироваться в меткой стрельбе, медицинском деле и обезвреживанию взрывных устройств.

Также в Минобороны Испании отметили, что в течение всего уходящего года Мадрид передал Киеву через территорию Польши 40 грузов с гуманитарной и военной помощью.