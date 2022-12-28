Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Вашингтон продолжит пытаться вернуть домой из России осужденного за шпионаж Пола Уилана.

Вечером среды сотрудник Госдепа Соединённых Штатов Энтони Блинкен публично заверил, что правительство его страны не оставит попыток вернуть домой американца Пола Уилана, который уже 4 года находится в российской тюрьме на территории Мордовии.

Известно, что Уилан бюл задержан в России по подозрению в шпионаже, после чего гражданина США осудили к шестнадцати годам тюрьмы. По данным некоторых зарубежных СМИ, недавно вернувшийся в Россию из американского места лишения свободы Виктор Бут мог быть обменян на Пола Уилана, однако Москва не согласовала подобный обмен, вернув Вашингтону баскетболистку Бриттни Грайнер.