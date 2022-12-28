Yonhap: Южная Корея будет отвечать на провокации КНДР в 2 раза сильнее

Издание Yonhap утверждает, что южнокорейские войска получили приказ отвечать в 2 раза сильнее на любые провокации КНДР.

Журнал Yonhap утверждает, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провёл встречу с представителями Минобороны страны, поручив им отвечать на любые северокорейские провокации "в 2-3 раза сильнее". При этом Юн Сок Ёль подчеркнул, что Сеул не должен опасаться Пхеньяна лишь из-за того, что у Северной Кореи есть ядерные вооружения.

Накануне пять дронов КДНР пересекли воздушную границу Южной Кореи, из-за чего южнокорейские истребители были подняты по тревоге. Один из истребителей разбился в попытке перехватить северокорейские беспилотники. В то же время один дрон КНДР смог долететь до окрестностей Сеула и вернуться на родину.