Bloomberg: основатель «Еврохима» прибыл в ЮАР просить об отмене санкций

Информагентство Bloomberg утверждает, что основавший компанию "Еврохим" Андрей Мельниченко прибыл в Южно-Африканскую республику с просьбой о содействии в отмене некоторых антироссийских санкций.

Журналисты газеты Bloomberg сообщили, что являющийся основателем компании "Еврохим" Андрей Мельниченко якобы лично прилетел в ЮАР, пытаясь настроить местных политиков на отмене антироссийских санкций в области удобрений и сельхозпродукции.

По данным Bloomberg, Южно-Африканская республика не в состоянии снять экономические рестрикции с Москвы самостоятельно, однако она может надавить на представителей Евросоюза будучи самой богатой страной Африки.

При этом Мельниченко уверен, что в случае допуска российских удобрений на мировые рынки выращенное с помощью них зерно прокормило бы 200 миллионов человек.