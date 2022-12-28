В США исключили возможность переговоров между Россией и Украиной в ближайшее время

В США исключили возможность проведения переговоров между Москвой и Киевом в ближайшее время из-за жёстких позиций.

28 декабря американская газета The New York Times заявила о том, что политическое руководство Соединённых Штатов и Европейского союза не считают возможными переговоры между Россией и Украиной в ближайшее время.

Обозреватели NYT пояснили, что данные выводы американских и европейских властей вызваны осознанием того, что «требования обеих сторон даже о начале переговоров категорически неприемлемы для другой», что исключает возможность мирного урегулирования украинского конфликта.