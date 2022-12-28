В США исключили возможность переговоров между Россией и Украиной в ближайшее время
В США исключили возможность проведения переговоров между Москвой и Киевом в ближайшее время из-за жёстких позиций.
28 декабря американская газета The New York Times заявила о том, что политическое руководство Соединённых Штатов и Европейского союза не считают возможными переговоры между Россией и Украиной в ближайшее время.
Обозреватели NYT пояснили, что данные выводы американских и европейских властей вызваны осознанием того, что «требования обеих сторон даже о начале переговоров категорически неприемлемы для другой», что исключает возможность мирного урегулирования украинского конфликта.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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