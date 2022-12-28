Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал снос памятника Екатерине II в Одессе, заявив, что Украина воюет с теми, кому обязана существованием.

28 декабря председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в своём официальном Telegram-канале заявил о том, что демонтаж памятника Екатерине II в Одессе и других мемориалов является войной киевского режима с теми, кому Украина обязана своим существованием.

Ранее в Одесской мэрии сообщили о сносе памятника основателям Одессы, после чего скульптуру, по словам заместителя городского головы города Олега Брындака, перенесут в местный художественный музей.