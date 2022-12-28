Лавров: новые регионы РФ должны быть полностью освобождены от ВСУ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о необходимости освобождения новых российских регионов.
Вечером среды министр иностранных дел России Сергей Лавров публично заявил, что в ходе спецоперации земли Донецкой и Луганской Народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей должны быть полностью освобождены от присутствия украинских военных, поскольку данные территории официально вошли в состав РФ 30 сентября по итогам референдума.
К текущему моменту ВСУ контролируют Херсон и часть Херсонской области, областной город Запорожье и некоторые населённые пункты в республиках Донбасса.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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