Слуцкий: Киев начал войну с российскими памятниками в ответ на спецоперацию
Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий дал оценку новости о сносе памятника императрице Екатерине II в Одессе.
28 декабря возглавляющий политическую фракцию ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал новость о начале демонтажа монумента Екатерине II в Одессе, заявив, что украинское правительство инициировало начало войны с памятниками в условиях российской спецоперации, поскольку не способно ответить армии России военным путём.
Также Слуцкий отметил, что снос памятников в Украине начали "Иваны, не помнящие родства", что в конечном итоге спровоцировало Москву на проведение спецоперации в данном регионе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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