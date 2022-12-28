Слуцкий: Киев начал войну с российскими памятниками в ответ на спецоперацию

Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий дал оценку новости о сносе памятника императрице Екатерине II в Одессе.

28 декабря возглавляющий политическую фракцию ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал новость о начале демонтажа монумента Екатерине II в Одессе, заявив, что украинское правительство инициировало начало войны с памятниками в условиях российской спецоперации, поскольку не способно ответить армии России военным путём.

Также Слуцкий отметил, что снос памятников в Украине начали "Иваны, не помнящие родства", что в конечном итоге спровоцировало Москву на проведение спецоперации в данном регионе.