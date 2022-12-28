Владимир Рогов заявил, украинские бойцы подорвали пешеходный мост через реку в городе Пологи на Запорожской области.

В среду, 28 ноября 2022 года, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём официальном Telegram-канале рассказал подписчикам о том, что Вооружённые силы Украины в очередной раз атаковали город Пологи в Запорожской области.

Рогов утверждает, что бойцы украинской армии подорвали пешеходный мост через реку Конку, ухудшив качество жизни мирных жителей Полог. В результате инцидента жертв и пострадавших нет.